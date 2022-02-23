Украинская экономика и финансовая система остаются стабильными.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Украина имеет достаточно резервов, чтобы противостоять как военной, так и экономической агрессии.

Об этом шла речь во время заседания правительства 23 февраля.

"Наша экономика и финансовая система остаются стабильными. У нас есть достаточно резервов и прочности, чтобы противостоять не только военной, но и экономической, торговой, энергетической агрессии. У нас нет никаких экономических причин для ухудшения ситуации, кроме паники... Правительство имеет достаточно средств на счетах, чтобы финансировать все расходы государства... У Национального банка абсолютно достаточно резервов, а международные партнеры уже предоставили гарантии и финансовую поддержку на миллиарды долларов", - сказал он.

Также премьер добавил, что решение Совета национальной безопасности и обороны существенно не повлияет на работу бизнеса.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 февраля, Совет национальной безопасности и обороны из-за угрозы полномасштабного вторжения России поддержал введение чрезвычайного положения в Украине, теперь решение за Верховной Радой.

Угроза полномасштабного нападения России

У границ Украины все еще находится почти 200 тысяч российских военных. Согласно данным СМИ, их количество в течение последних недель только розросло вопреки заявлениям МО РФ о якобы отвода сил к местам постоянной дислокации.

Кроме того, в последние недели заметно обострилась ситуация на Донбассе. Провокации со стороны наемников Кремля участились после заявления Путина о признании "ЛДНР".

РФ уже официально согласовала использование регулярной армии за рубежом, то есть нескрываемую переброску войск РФ в ОРДЛО.

22 февраля Путин уточнил, что признает "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, что может быть сигналом готовности россиян к силовому захвату подконтрольных Украине территорий.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден, комментируя последние новости вокруг российско-украинского кризиса, отметил, что Вашингтон до сих пор верит в полномасштабную атаку РФ против Украины.

Президент США отметил, что "российские силы сохраняют силы в Беларуси для атаки на Украину с севера, включая военную авиацию и наступательные ракетные системы".

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