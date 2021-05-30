После задержания Протасевича советник оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко мог таким же образом захватить и ее.

Спецоперацию по принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, вероятно, могли готовить не для оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги, а для лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Такое предположение сделал Telegram-канал Nexta Live, добавив скриншот почтового ящика на сервисе Protonmail, опубликованный изданием Euroradio.

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С него "боевики ХАМАС направили письмо" о минировании самолета рейса Афины-Вильнюс. Почтовый ящик создали за 9 дней до инцидента — 14 мая. Светлана Тихановская находилась в Афинах именно в течение 12-14 мая, пишет Nexta.

После задержания Протасевича 23 мая советник оппозиционерки Франак Вячорка заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко мог таким же образом захватить Тихановскую.

«Ровно неделю назад Светлана Тихановская и я летели тем же рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс, пролетая над Беларусью. Нам повезло, мы благополучно добрались до Вильнюса", — рассказал он.

Задержание экс-главреда Nexta Романа Протасевича в Минске

Романа Протасевича задержали вместе с девушкой во время экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту "Минск".

Парень ранее был главным редактором крупнейшего оппозиционного Telegram-канала Nexta, что освещает политические события в Беларуси.

В ноябре 2020 года Протасевича вместе с другим основателем Nexta Степаном Путило объявили в розыск, перед этим против них в Беларуси возбудили дело об организации массовых беспорядков.

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Автор: Елена Коваленко