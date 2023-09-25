Представитель МИД выразил убеждение "в безуспешности усилий вбить клин в высокий уровень уважения и сотрудничества наших народов".

В польских СМИ начали циркулировать комментарии корреспондентки польского телевидения ТVP в Брюсселе о якобы обещании Германии и Франции обеспечить Украине быстрое вступление в ЕС в обмен на "свержение" нынешнего правительства Польши. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на подобные инсинуации.

"Указанная информация не соответствует действительности. Категорически отвергаем такие инсинуации", – подчеркнул спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

В частности, он отметил, что "украинская сторона никаких таких предложений не получала, намерений вмешиваться во внутренние дела Польши не имела и не имеет".

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"Более того, Украина высоко ценит поддержку Польши в отражении российской агрессии, поддержке нашего пути к членству в ЕС и НАТО. Также глубоко благодарны полякам, которые проявляют солидарность с украинцами. Последним проявлением чего стало вручение Президентом Украины государственных наград гражданам Польши: журналистке Бьянке Залевской и медику-волонтеру Дамиану Дуде", – подчеркнул Николенко.

Также дипломат выразил убеждение "в безуспешности усилий вбить клин в высокий уровень уважения и сотрудничества наших народов".

"Призываем наших польских друзей не поддаваться на попытки провокаций, работать вместе для эффективного противодействия общим вызовам", – добавил Николенко.

Отношения Украины и Польши

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша стала едва ли не крупнейшим союзником Украины, поставляя сотни тонн гуманитарной помощи, оружие и предоставляя убежище миллионам украинцев.

Однако в последнее время наблюдается определенное напряжение в отношениях между двумя странами. 15 сентября 2023 года Польша в одностороннем порядке ввела эмбарго на украинскую агропродукцию.

Президент Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, негативно прокомментировал этот шаг со стороны Польши. Зеленский обвинил причастных к зерновому эмбарго в подыгрывании Путину. Президент Польши Анджей Дуда, комментируя напряжение в польско-украинских отношениях, заявил, что "зерновой конфликт" не должен существенно на них повлиять. По его словам, для него сотрудничество с Украиной и ее поддержка имеют историческое измерение.

Глава Бюро по международной политике канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Украина должна быть заинтересована в стабильных отношениях с Польшей, поскольку сейчас она находится в беде.

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