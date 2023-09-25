Глава бюро по международной политике канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Украина должна быть заинтересована в стабильных отношениях с Польшей, так как сейчас она находится в беде.

Действия Украины по поводу зернового конфликта с Польшей – "несправедливы и вредны для многих поляков", и если Киев не хочет "дружить с Варшавой, то его не заставить".

Такое заявление в эфире RMF24 сделал Глава бюро по международной политике канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, отметив, что Украина cама должна быть заинтересована в стабильных отношениях с Польшей.

"В интересах всех нас – и это должны понимать и украинцы – не дать разъединить себя, потому что от этого выигрывает только третий актер в лице Москвы", – сказал он, отметив при этом, что "если Украина не хочет дружить с Польшей, то Польша сама справится".

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Пшидач подчеркнул, что Украина должна быть заинтересована в стабильных отношениях с Польшей, так как сейчас она находится в беде.

"Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас достаточно хорошо функционирующая страна. Сегодня беда в Украине", - сказал Пшидач, отметив, что это Украина должна заботиться о поддержке со стороны Польши.

"Если ей это не нужно, то силой здесь ничего не добьешься", – сказал Пшидач.

Отвечая на вопрос, прекратит ли Польша отправлять оружие в Украину, если она не отзовет жалобу, поданную в ВТО на продление Польшей эмбарго на украинское зерно, Пшидач отметил: "Мы будем осуществлять эту поддержку таким образом, чтобы это было выгодно польской безопасности. Если окажется, что эта поддержка никак не поможет, мы будем анализировать каждое конкретное решение".

Зерновой конфликт с Польшей

15 сентября 2023 года Польша в одностороннем порядке ввела эмбарго на украинскую агропродукцию.

Президент Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, негативно прокомментировал этот шаг со стороны Польши. Зеленский обвинил причастных к зерновому эмбарго в подыгрывании Путину.

В ответ на это польский МИД вызвал посла Украины в Польше и выразили возмущение этим заявлением. В МИД Польши заявили, что ожидают, что Украина изменит нарратив и подчеркнет беспрецедентную помощь Польши и поляков с самого начала войны в Украине.

Польский президент Анджей Дуда попытался разрядить спор по поводу импорта зерна, заявив, что зерновой спор - это просто вопрос, который страны должны между собой решить.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег президента Украины Владимира Зеленского от "оскорбления" поляков, реагируя на заявление Зеленского на Генассамблее ООН, в котором он раскритиковал действия Польши. "Я хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он больше никогда не оскорблял поляков, как он это сделал недавно в ООН, поляки этого не допустят", - заявил Моравецкий.

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