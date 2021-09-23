Первый замглавы фракции "СН" Александр Корниенко считает нормальной процедурой, которая была применена для принятия закона об олигархах.

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает возможности внесения уже в ближайшее время изменений в принятый сегодня закон об олигархах.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов по поводу того, почему закон об олигархах вводится в действие только через полгода.

Корниенко отметил, что монобольшинство при принятии закона дало 229 голосов, и при этом еще у трех депутатов не сработали карточки и они по поводу этого написали соответствующие заявления.

Депутат пояснил, что отсрочка на полгода введения данного закона необходима для того, чтобы Совет национальной безопасности и обороны создал реестр олигархов. По его словам, также должны быть наработаны нормативно-правовые акты.

"За это время можно внести какие-то коррективы. Какие? Еще не знаю", - сказал Корниенко.

По его словам, необходимость применения при принятии закона жесткой нормы регламента, которая предусматривает постатейное голосование без рассмотрения поправок, была обусловлена тем, что происходили попытки затягивания принятия закона, в том числе и путем обращения в Венецианскую комиссию.

На вопрос журналистов, одобрил бы председатель ВР Дмитрий Разумков и поддержал бы такую процедуру, если бы он сегодня председательствовал на заседании парламента, а не болел, Корниенко ответил: "А это у нас что - моральный символ? Одобрил - не одобрил".

Депутат не исключает, что такая процедура может быть применена и к другим законопроектам.

Он сообщил, что на сегодня есть ряд важных законопроектов, к которым подано около 25 тысяч поправок. Речь идет о пакете законов, которые необходимо принять до нового года, в частности это "ресурсный законопроект", законопроект о СБУ, законопроекты о корпоративном управлении, банковский законопроект и изменения в законодательство, касающиеся антимонопольной сферы.

Корниенко подчеркнул, что эти законопроекты очень необходимы, но из-за большого количества поправок их рассмотрение тормозится.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 сентября, Верховная Рада приняла президентский законопроект об олигархах (№5599). За это решение проголосовали 279 народных депутатов из 379, зарегистрированных в сессионном зале. Законопроект рассматривали по спецпроцедуре, то есть рассмотрели лишь 13 поправок из поданных 1 тыс. 270.

В законе определяется, что олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует по меньшей мере трем из определенных признаков. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления его в силу. Он теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

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Законопроект об олигархах

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об олигархах. В предложенном главой государства документе предусмотрено, что Совет национальной безопасности и обороны будет определять, кто в Украине является олигархом, а также создание реестра олигархов.

Согласно законопроекту, решение о признании лица таковым, которое имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

10 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что предлагает прислать законопроект об олигархах для получения заключения Венецианской комиссии уже после принятия его в целом как закона.

Ранее в эфире программы "Свобода слова" председатель ВР Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на позицию фракции "СН", которая выступала против этого шага.

Разумков пояснил, что отправил этот проект закона в Венецианскую комиссию по обращению четырех оппозиционных фракций и групп и уполномоченного ВР по правам человека.

Автор: Надя Пришляк