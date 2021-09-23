Рассмотрение перенесено на следующий день.

Верховная Рада во время заседания перенесла рассмотрение так называемого "ресурсного" законопроекта № 5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" на следующий день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

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"У нас договоренность была, что 5600, поскольку сейчас идут еще процедурные вопросы, он будет перенесен на следующий день", - сказал он.

"Ресурсный" законопроект: что необходимо знать

Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" - так называемый "ресурсный" законопроект.

Верховная Рада одобрила этот законопроект 1 июля в первом чтении. Против этого законопроекта выступают ряд бизнес-ассоциаций, представители экспертного сообщества и местного самоуправления.

Автор: Екатерина Жирий