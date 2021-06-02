Документ определяет круг лиц, подпадающих под определение олигарха, и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект, призванный ликвидировать олигархическую систему в Украине.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, речь идет о проекте закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№ 5599).

"Этот документ содержит определение так называемых олигархов - лиц, которые имеют значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролируют основные сегменты медийного пространства", - говорится в сообщении.

В Офисе президента отмечают, что законопроект не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти. Он, в частности, будет регламентировать встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, обладающими значительными активами.

Сообщается, что документ имеет ограниченный срок действия - 10 лет. Он должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране.

В Офисе президента считают, что "инициировав этот законопроект, Владимир Зеленский демонстрирует политическую волю к кардинальным изменениям в общественно-политическом устройстве Украины".

"Как показывает опыт других успешных стран, устранение монопольного положения ряда избранных лиц даст толчок развитию среднего класса и ускорит развитие экономики", - отметили в ОП.

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Отметим, что в настоящее время текст законопроекта на сайте Верховной Рады отсутствует.

Законопроект об олигархах

15 апреля Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигарха в Украине. Глава государства заявил, что больше нельзя допускать влияния олигархов на политику, экономику, законы и Верховную Раду Украины.

"Я предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать новый фундаментальный законопроект о статусе олигарха в нашей стране, – такого в Украине не было. Считаю, что это один из приоритетов: что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов, потому что мы поддерживаем большой бизнес и любой бизнес в Украине", - сказал Зеленский.

11 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 13 человек подпадают под действие будущего закона о статусе олигарха в Украине.

20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект о статусе олигарха в Украине почти готов. Зеленский заверил, что представители крупного бизнеса будут лишены влияния на масс-медиа, политику и других чиновников.

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Автор: Тамара Отовская