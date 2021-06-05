Министр юстиции Украины заявил, что закон о статусе олигархов будет носить временный характер.

Министр юстиции Украины Денис Малюська подчеркивает, что закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", после своего принятия в Верховной Раде будет рассчитан на 10 лет.

Об этом глава Минюста сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

В частности, Малюська заявил, что законопроект о статусе олигархов "не будет действовать более 10 лет", поскольку предусматривает действие временного механизма.

"Идея в чем? В течение десяти лет те олигархи, которые срослись с властью, которые купили все вокруг, все что можно было купить, которые влияют на решения ключевых органов государственной власти, - будут отделены от политики. Если они этого не сделают добровольно – будут последствия, последствия настолько неблагоприятны, что рано или поздно они захотят это сделать это добровольно", - подчеркнул Малюська.

Закон об олигархах

2 июня президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как безотлагательный проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархах)» (№ 5599) .

Законопроект определяет круг лиц, подпадающих под определение олигарха, и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти. Предусмотрено создание реестра олигархов.

Согласно документу, определять, кто в Украине является олигархом, будет Совет национальной безопасности и обороны.

Как предполагается, закон должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране.

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Автор: Виталий Саенко