В "Слуге народа" рассказали, когда рассмотрят законопроект о наказании за пропаганду гомосексуализма

По словам Корниенко, первоочередным должен быть вопрос улучшения экономической ситуации в Украине.

Председатель партии «Слуга народа», первый заместитель председателя фракции «СН» Александр Корниенко считает, что рассмотрение законопроекта об ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма не является актуальным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге, комментируя инициативу народных депутатов из фракции «Слуга народа» Елены Лис и Георгия Мазурашу.

По словам Корниенко, такой законопроект «не стоит принимать в активную работу», потому что он «очень дискуссионный».

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Он напомнил, что Украина имеет обязательства перед международными партнерами, и добавил, что речь идет «даже не об обязательствах, а о тех идеях, которые предлагаются, - надо пересмотреть его (законопроект - УНИАН) на возможную дискриминационность». «Ибо если что-то запрещается, то всегда есть риск того, что делается что-то неправильно», - считает первый заместитель председателя фракции.

Он отметил, что это законодательная инициатива депутатов-мажоритарщиков, а на заседании фракции она еще не обсуждалась.

В то же время Корниенко убежден, что на сегодняшний день «такие законопроекты надо откладывать подальше». «Обсуждать их тогда, когда мы определимся с насущными экономическими вопросами, проведем налоговую амнистию, решим, что делать с налогом на вывезенный капитал, решим, что делать с бюджетом на следующий год», - сказал он и добавил: «Потому что у нас всегда грандиозные планы, как тратить деньги, но надо понять, где их взять...».

По его мнению, осенью парламенту надо выходить «на конструктивную работу в тех вопросах, которые реально волнуют каждого в обществе - экономика, как выходить из кризиса, как выходить из эпидемии...».

Как сообщал УНИАН, авторами проекта закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма» (№3917) являются народные депутаты из фракции «Слуга народа» Елена Лис и Георгий Мазурашу. Законопроектом предлагается Кодекс об административных правонарушениях дополнить новой статьей 180-2. Ею предусматривается, что пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, что может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека, влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. грн) и наложение штрафа на юридических лиц в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн).

Публичная пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, что может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека, которая выражается в публичной демонстрации образа жизни лиц, имеющих однополые сексуальные отношения или идентифицируют себя с полом, противоположным биологическому, их ориентации и поведению, - влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (85 тыс. грн).

Пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, что может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека, служебным или должностным лицом, а также содействие такой пропаганде, - влечет наложение штрафа в размере восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (136 тыс. грн).

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