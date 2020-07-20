Изменения в Конституцию можно вносить только по требованию народа Украины, а не России - Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подчеркнул, что парламент готов принимать законы, которые позволят Украине вернуть временно оккупированные территории, исходя исключительно из интересов украинского государства.

Изменения в Конституцию можно вносить только по требованию народа Украины, а не России или другой страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал во время итоговой пресс-конференции по результатам работы депутатов во время третьей сессии, отвечая на вопрос, нужно ли вносить изменения в Основной Закон Украины относительно особого статуса Донбасса, как этого требует Россия.

Он подчеркнул, что изменений в Конституцию может требовать "только украинский народ, украинское общество, украинская Верховная Рада, народные депутаты, президент и другие институты, которые работают в интересах нашего государства. Любая другая страна не имеет такого права".

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По его словам, ведь украинцы не предлагают вносить изменения в законы РФ, тем более, в ее Конституцию.

«И, я думаю, что мы сами определимся с нашей Конституцией», - сказал Разумков.

В то же время он отметил, что не все вопросы определены законодательно. По словам спикера, придется еще много работать, чтобы вернуть временно оккупированные территории как Донбасса, так и Крыма.

«В моем понимании разделить эти два вопроса очень трудно», - добавил председатель ВР.

"Мы движемся параллельными путями, но двигаться мы должны, скажем так, с одинаковой скоростью", - отметил Разумков.

Он заметил, что парламент готов принимать законы, которые позволят Украине вернуть временно оккупированные территории, исходя исключительно из интересов украинского государства.

Спикер подчеркнул, что, принимая законы, Украина будет исходить из собственных интересов.

"Я понимаю, что мы прислушиваемся, слышим, понимаем позицию многих наших партнеров и оппонентов, но это украинская Верховная Рада, и слово «украинская» является ключевым", - подчеркнул Разумков.

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