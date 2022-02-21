После заседания СНБО на отдельных территориях Украины могут ввести военное положение.
Об этом сказал народный депутат Украины Егор Чернев (фракция "Слуга народа") в эфире Свободы слова на ICTV.
"Думаю, что после заседания СНБО мы услышим относительно возможного введения военного положения на отдельных территориях", - заявил он.
Чернев считает, что "это будет абсолютно правильным решением нашего парламента".
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". Он также добавил, что соответствующие документы будут подготовлены и подписаны в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил последние события с американским коллегой Джо Байденом и вскоре проведет разговор с британским премьером Борисом Джонсоном.