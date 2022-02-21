В партии считают, что парламент это рассмотрит и поддержит.

После заседания СНБО на отдельных территориях Украины могут ввести военное положение.

Об этом сказал народный депутат Украины Егор Чернев (фракция "Слуга народа") в эфире Свободы слова на ICTV.

"Думаю, что после заседания СНБО мы услышим относительно возможного введения военного положения на отдельных территориях", - заявил он.

Чернев считает, что "это будет абсолютно правильным решением нашего парламента".

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". Он также добавил, что соответствующие документы будут подготовлены и подписаны в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил последние события с американским коллегой Джо Байденом и вскоре проведет разговор с британским премьером Борисом Джонсоном.

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