В Российской Федерации решили заочно арестовать министра реинтеграции Украины Ирину Верещук и первую замглавы МИД Эмине Джапарову. Чиновниц якобы объявили в розыск.
По данным кремлевского агентства ТАСС, ФСБ РФ обратилось в Лефортовский суд Москвы для заочного ареста Верещук и Джапаровой. Отмечается, что украинок обвинили в нарушении территориальной целостности России.
"В суд поступили ходатайства следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Верещук Ирины Андреевны и Джапаровой Эмине Айяровны, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного 280.2 УК РФ ("Нарушение территориальной целостности Российской Федерации"). Они объявлены в международный розыск", - говорится в сообщении российских пропагандистов.
ФСБ требуют арестовать чиновниц с момента их задержания, экстрадиции или депортации на российскую территорию. При этом Верещук и Джапаровой грозит в России до 10 лет лишения свободы.
Заочный арест украинских деятелей в России - что известно
Еще весной российский суд вынес решение о заочном аресте главы Одесской областной военной администрации Максима Марченко. Его обвинили в "применении запрещенных средств и методов ведения войны".
По решению Басманного суда Москвы, украинского чиновника должны взять под стражу на два месяца. При этом Марченко якобы объявили в международный розыск.
Одесский губернатор не мог пройти мимо такой новости и ответил шуткой.