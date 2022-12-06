Украинским чиновницам угрожают сроком до 10 лет.

В Российской Федерации решили заочно арестовать министра реинтеграции Украины Ирину Верещук и первую замглавы МИД Эмине Джапарову. Чиновниц якобы объявили в розыск.

По данным кремлевского агентства ТАСС, ФСБ РФ обратилось в Лефортовский суд Москвы для заочного ареста Верещук и Джапаровой. Отмечается, что украинок обвинили в нарушении территориальной целостности России.

"В суд поступили ходатайства следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Верещук Ирины Андреевны и Джапаровой Эмине Айяровны, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного 280.2 УК РФ ("Нарушение территориальной целостности Российской Федерации"). Они объявлены в международный розыск", - говорится в сообщении российских пропагандистов.

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ФСБ требуют арестовать чиновниц с момента их задержания, экстрадиции или депортации на российскую территорию. При этом Верещук и Джапаровой грозит в России до 10 лет лишения свободы.

Заочный арест украинских деятелей в России - что известно

Еще весной российский суд вынес решение о заочном аресте главы Одесской областной военной администрации Максима Марченко. Его обвинили в "применении запрещенных средств и методов ведения войны".

По решению Басманного суда Москвы, украинского чиновника должны взять под стражу на два месяца. При этом Марченко якобы объявили в международный розыск.

Одесский губернатор не мог пройти мимо такой новости и ответил шуткой.

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