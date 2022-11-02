По меньшей мере три области готовы принять украинцев, которые захотят выехать с освобожденных территорий.

Из освобожденных от российских оккупантов населенных пунктов эвакуировали 22 тысячи украинцев.

Как сообщила вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, люди боятся выезжать из-за непонимания того, где им жить и отсутствия средств.

"Мы помогли 22 тысячам людей эвакуироваться. Есть люди, которые едут на деоккупированную территорию, а есть люди, особенно женщины с детьми, маломобильные, люди пенсионного возраста, которые эвакуируются", – отметила министр.

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По словам Верещук, например, на Харьковщине областная военная администрация предлагает людям эвакуацию в Харьков. Их обещают разместить в частности в общежитиях вузов, которые уже для этого оборудованы.

Кроме этого, по меньшей мере три области готовы принять украинцев, которые захотят выехать с деоккупированных территорий.

"К примеру Тернопольская область у нас готова принять людей из эвакуационных поездов, Львовская область, а также Полтавщина – все готовы разместить людей и пережить зиму", – подчеркнула Верещук.

Война в Украине: эвакуация граждан

Из-за войны России против Украины сотни тысяч людей были вынуждены эвакуироваться в другие регионы или выехать за границу. Выезд людей с захваченных территорий продолжается до сих пор.

Как сообщал председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух, выезд граждан с временно оккупированных территорий Запорожской области продолжается, несмотря на все попытки россиян заблокировать это движение.

В то же время российские оккупанты принудительно вывозят автобусами людей из Великой Лепетихи на Херсонщине. Кроме того, россияне вывозят и архивные документы из административных зданий Херсона.

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