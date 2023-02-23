Будапешт требует, чтобы закарпатские венгры могли изучать венгерский язык вплоть до университета.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов разблокировать проведение встреч Комитета Украина-НАТО на уровне министров. Это произойдет, если Украина выполнит требование о правах венгерских меньшинств.

"Передача оружия и бесправие венгерской национальной общины не имеют ничего общего между собой. Мы не поставляем оружие, потому что считаем, что это однозначно приведет только к продолжению и эскалации войны. Если бы украинцы восстановили исконные права венгерских меньшинств, мы бы не блокировали, а способствовали созыву министерского комитета Украина-НАТО. Мы четко связываем этот вопрос с делом венгерского меньшинства", - сказал Сийярто в интервью изданию Index.

По его словам, речь идет о правах, которые венгры имели в Украине в 2014 году.

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"Чтобы можно было изучать венгерский язык вплоть до университета, чтобы можно было закончить его на родном языке, чтобы не надо было портить венгерские лекции в закарпатских культурных центрах украинским дубляжом. Проблема сейчас действительно актуальна, ведь с сентября этого года школы нацменьшинств практически прекратят свое существование. Останутся только государственные школы с обучением на языках национальных меньшинств", - заявил министр.

Комиссия Украина-НАТО: венгерская блокада

Венгрия препятствует перспективе членства Украины в НАТО с 2017 года, блокируя работу профильного Комитета.

Главной причиной такого решения Будапешт называет принятый Украиной закон Об образовании, который предусматривает, что обязательным языком учебного процесса в Украине является государственный. Венгерские политики утверждают, что это якобы ущемляет права закарпатских венгров.

В конце 2022 года Сийярто подтвердил, что правительство Виктора Орбана будет всячески препятствовать участию Киева в заседаниях комитета НАТО-Украина до решения вопроса нацменьшинств.

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