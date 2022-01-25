В нем продаются, в частности горячие напитки и бутерброды.

В кулуарах третьего этажа Верховной Рады Украины разместили дополнительный буфет.

Как передает корреспондент УНИАН, этот новый мини-буфет расположен сбоку от мультимедийной площадки.

Здесь можно приобрести горячие напитки (кофе, чай), крем-суп или кашу быстрого приготовления, а также пирожки, бутерброды, сладости.

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Смотрите, как выглядит дополнительный буфет в Раде:

Ранее корреспондент УНИАН выбрал "обед по-богатому" в столовой Рады тогда он ему обошелся в 490 грн. На его столе были: борщ, шашлык из филе семги, фасоль зеленая, лимонный тарт, картошка, котлета по-киевски, сок, салат "Царский" с семгой и кофе. А дешевый обед там обошелся в 104 гривни.

Также журналист УНИАН показал, чем будут кормить народных избранников. Самые дорогие позиции в меню ВР - рыбные блюда.

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