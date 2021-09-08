Как и в других заведениях столицы, цены на рыбные блюда высокие.

Корреспондент УНИАН продолжает "инспекцию" цен в столовой Верховной Рады. В этот раз он решил отведать не самый бюджетный обед в этом заведении.

Читайте такжеЖурналистов в столовую Верховной Рады будут пускать по спецкартам (фото)Рассказываем, во сколько обошлась такая трапеза в стенах парламента. Сразу отметим, что чек неприятно удивил, учитывая, что речь идет о столовой, хоть и в помещении ВР.

Итак, наш "обед по-богатому":

борщ - 51 грн;

шашлык из филе семги - 133 грн;

фасоль зеленая - 43 грн;

лимонный тарт - 48 грн;

картофель - 26 грн;

котлета по-киевски - 58 грн;

сок - 14 грн;

салат "Царский" с семгой - 90 грн.

За это все пришлось заплатить 466 грн. Позже чашка кофе обошлась еще в 24 грн. Итого - 490 грн.

Ранее корреспондент УНИАН показал, чем будут кормить народных избранников. Самые дорогие позиции в меню ВР - рыбные блюда, такие как филе семги и филе семги гриль (174 и 182 грн соответственно), тартар с семгой и авокадо (241 грн).

Полакомиться окрошкой в столовой Рады стоит 59 гривень, борщом - 51 гривню. За вторые блюда нужно отдать от 39 до 216 грн. Гарниры (пюре, каша гречневая, рис вареный) обойдутся до 44 грн.

Сладости здесь тоже недорогие, больше всего придется отдать за десерт "Белоснежка и семь гномов" в стаканчике - 63 грн.

Автор: Ольга Робейко