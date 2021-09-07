В парламенте возобновила работу столовая, где политики могут, судя по ценам, бюджетно пообедать.

Во вторник, 7 сентября, нардепы вышли с каникул - начала работу шестая сессия Верховной Рады ІХ созыва. Поэтому корреспондент УНИАН наведался в столовую парламента и показал, чем будут кормить народных избранников.

Читайте такжеПочем кормят нардепов: появились свежие фото меню РадыСамые дорогие позиции в меню ВР - рыбные блюда, такие как филе семги и филе семги гриль (174 и 182 грн соответственно), тартар с семгой и авокадо (241 грн).

Полакомиться окрошкой в столовой Рады стоит 59 гривень, борщом - 51 гривню. За вторые блюда нужно отдать от 39 до 216 грн. Гарниры (пюре, каша гречневая, рис вареный) обойдутся до 44 грн.

Сладости здесь тоже недорогие, больше всего придется отдать за десерт "Белоснежка и семь гномов" в стаканчике - 63 грн.

Как сообщал УНИАН, на вход в столовую Верховной Рады для журналистов ввели специальные карточки. Отныне одновременно в столовой может находиться лишь 12 представителей средств массовой информации.

Ранее такое ограничение составляло 8 человек. При ориентировочном ежедневном количестве журналистов в пленарные дни до 120 человек. И если раньше заходить журналисты могли через оба входа в столовую, то теперь только через один.

Карточка выдается, когда представитель СМИ заходит в столовую, а когда он выходит, он должен сдать ее.

Автор: Ольга Робейко