Для любителей поесть не за все деньги мира в парламентской меню есть недорогие блюда.

В столовой Верховной Рады можно и бюджетно пообедать. В качестве доказательства этих слов - чек корреспондента УНИАН, выбравшего недорогие позиции в депутатском меню.

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Итак, бюджетный обед в столовой ВР:

яичница глазунья - 10 грн;

гречневая каша - 20 грн;

салат картофельный с колбасой - 25 грн;

сок - 14 грн;

желе фруктовое - 35 грн.

Итого - 104 грн + 3 грн пластиковый блистер. Теперь подсчитаем: если в течение месяца в рабочие дни обедать недорогими блюдами в парламентской столовой, это обойдется в 2 тыс. 288 грн.

Теперь сравним: накануне корреспондент УНИАН выбрал "обед по-богатому" в столовой Рады, тогда он ему обошелся в 490 грн. На его столе были: борщ, шашлык из филе семги, фасоль зеленая, лимонный тарт, картофель, котлета по-киевски, сок, салат "Царский" с семгой и кофе.

Ранее корреспондент УНИАН показал, чем будут кормить народных избранников. Самые дорогие позиции в меню ВР - рыбные блюда.

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Автор: Ольга Робейко