Сейчас Верховная Рада Украины не имеет конституционных оснований забрать мандат у народного депутата.

У Верховной Рады нет конституционных оснований забрать мандат у депутата, если он находится под следствием, для этого нужен приговор суда.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко в эфире информационного телемарафона, разъясняя статус Виктора Медведчука в качестве депутата по состоянию на сегодня.

В ответ на вопрос, в каком статусе сейчас находится Виктор Медведчук, является ли он народным депутатом, первый заместитель председателя Верховной Рады ответил утвердительно.

"Видимо, к сожалению, но он является народным депутатом. Я не думаю, что это хороший момент, когда человек с процессуальным статусом подозреваемого в государственной измене остается народным депутатом. Но у нас нет конституционных оснований забирать мандат, если лицо только под следствием, для этого нужен приговор суда. Я думаю, что приговор суда будет, это все понимают. На самом деле, было бы более благородно со стороны Виктора Медведчука написать заявление о сложении полномочий, но это уже его дело", - акцентировал Корниенко.

Первый вице-спикер пояснил, что парламент в данной ситуации сделал все, что было возможно. В частности, символический, но очень важный шаг, проголосовав на этой неделе за отзыв Медведчука с должности члена комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Было бы полным абсурдом, чтобы в таком парламентском комитете находился человек с подозрением в государственной измене", - подчеркнул он.

Также, Корниенко проинформировал о ситуации с коллегами Медведчука по бывшей фракции.

"Часть народных депутатов образовали новую группу, другие стали внефракционными. Все они продолжают свою деятельность в Верховной Раде. В парламенте есть разные мнения по этому поводу. В частности, существует предложение вообще отстранить этих депутатов от политической жизни. Сейчас с юристами прорабатываются разные подходы, чтобы потом решение не было обжаловано в Европейском суде по правам человека", - отметил первый вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, 12 мая 2021 года Медведчуку вручили подозрение в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 Уголовного кодекса Украины) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашение государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года ему объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму по так называемому "угольному делу" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК), которое правоохранительные органы начали документировать еще в 2016 году.

27 февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

12 апреля его задержали. Лычаковский районный суд Львова изменил меру пресечения Медведчуку на арест без возможности внесения залога.

21 апреля ВР проголосовала за отзыв Медведчука из состава парламентского Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

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