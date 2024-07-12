В Раде объяснили, что означает 'мост' к членству в НАТО

По словам Егора Чернева, "мост" - это свидетельство долговременной поддержки Украины.

В Верховной Раде объяснили, что для Украины означает "мост" к членству в НАТО.

Как отметил заместитель главы комитета нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев, теперь формат Рамштайн трансформируется в обязательную постоянную помощь Украине от НАТО в вооружении и тренировке наших военных.

"Слова о "мосте" к членству Украины в НАТО в итоговой декларации Вашингтонского саммита Альянса - это свидетельство того, что наше государство готовы де-факто интегрировать в НАТО, не дожидаясь окончания войны", - отметил он. Видео дня

По его словам, "мост" - это, прежде всего, устойчивое финансирование помощи Украине, в частности речь идет о 40 млрд долларов, о которых договорились союзники, что обезопасит нас от возможных последующих политических потрясений.

"Это также создание миссии в Германии, которая будет координировать всю помощь Украине, и таким образом это трансформируется из формата Рамштайн в уже обязательную помощь Украине в вооружении и тренировке наших военнослужащих", - отметил политик.

Чернев также добавил, что назначение посла Украины в НАТО повышает статус представительства Украины в Альянсе для большей интеграции и координации.

Саммит НАТО - главные новости

10 июля страны НАТО согласовали текст итоговой декларации саммита в Вашингтоне. В нем, в частности, говорится о том, что союзники по Альянсу возьмут на себя обязательства поддерживать Украину на пути в НАТО.

11 июля на полях саммита НАТО в Вашингтоне был подписанисторический Украинский договор (Ukraine Compact). Уже появились основные положения документа.

Украинские лидеры в основном довольны результатами саммита НАТО в Вашингтоне - тем более, что могло быть гораздо хуже. Как пишет Politico, Киев получил не все, что хотел, но НАТО согласилось объявить, что членство страны является "неизбежным", улучшив декларацию прошлогоднего саммита в Литве, которая вызвала возмущение Украины из-за отсутствия обязательств со стороны Альянса.

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