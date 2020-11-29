Будут обсуждаться законы по решению конституционного кризиса и законы о поддержке бизнеса.

В понедельник, 30 ноября, должно состояться очередное совещание глав фракций Верховной Рады.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Читайте такжеКравчук назвал единственный серьезный сдвиг по миру на Донбассе за последнее время"Завтра снова собираемся председателями фракций в 9:00. Темы плюс-минус такие же. Главный фокус: законы по решению конституционного кризиса; законы о поддержке бизнеса», - написал он.

Ранее Железняк сообщил, что 28 ноября в 11:00 состоялось совещание руководства фракций с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Обсуждались темы работы парламента в декабре, госбюджет-2021, законы по "конституционному кризису" и закон про назначение главы Национального антикоррупционного бюро Украины, законы про поддержку бизнеса и отсрочку введения регистраторов расчетных операций для физлиц-предпринимателей, возможный локдаун. "Обсуждали, даже графики видели. Есть базовый сценарий, но все зависит от цифры заболевших. Вопрос чувствительный, поэтому конкретные даты пусть озвучат в Кабмине. Но выглядит так, что тут без вариантов", - написал депутат.

По его словам, также обсуждалась возможность добавить пленарные дни ВР в декабре. "Например, сделать 2-3 пленарные недели подряд. Но тут есть проблема, так как не только много депутатов болеют, но и более 50-ти сотрудников Аппарата Рады", - пояснил Железняк.

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Автор: Юлия Петриченко