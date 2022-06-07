Они должны вернуться с результатом по трем вопросам.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выезд должностных лиц за границу, сказал, что из страны может выехать любой желающий, но должен вернуться с результатом по трем вопросам.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире информационного телемарафона.

В частности, в поставленном президенту вопросе упоминалось о пятом президенте Украины Петре Порошенко, которого недавно не выпускали из Украины.

На это Зеленский ответил, что не имеет желания, сил и энергии бороться политически с кем-то.

Он добавил, что не видит в этом смысла и разумного поведения человека.

"Есть конкретные шаги, о которых я могу откровенно сказать: война началась, есть решение, что чиновники не выезжают из страны... Я своим примером это делаю. Не потому, что я лучший, нет. Потому что если я буду выезжать, то и они имеют право. Выезжают только в том случае, когда это встречи, которые касаются только Украины. Есть три причины: санкции, финансы, оружие", - отметил президент.

По его словам, любой может выезжать, но должен вернуться с результатом, а в противном случае - это "гастролер".

По мнению Зеленского, некоторым политикам сейчас "грустно", поэтому они и якобы начинают "политические игры".

Как известно, на днях Порошенко с третьей попытки выпустили из Украины под предлогом посещения Конгресса и Саммита Европейской народной партии. Первые две попытки выезда за границу Порошенко назвал "незаконно сорванными".

30 мая экс-президент таки пересек границу Украины с Польшей.

Позже Порошенко "поймали" на прогулке в Лондоне с дочкой.

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