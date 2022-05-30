Предыдущие две попытки завершились для депутата неудачно.

Нардеп, пятый президент Петр Порошенко с третьей попытки пересек границу Украины с Польшей.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на информацию собеседника в правоохранительных органах.

Издание утверждает, что Порошенко и его сопровождению разрешили уехать из страны. Позже информацию подтвердила нардеп Виктория Сюмар, она написала, что нардеп уже в Польше.

Ранее Порошенко в Facebook обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому.

По словам Порошенко, он якобы едет на Конгресс и Саммит Европейской народной партии и даже имеет официальное приглашение. Предыдущие две попытки выезда за границу Порошенко назвал "незаконно сорванными" и выразил надежду, что в этот раз он сумеет покинуть Украину.

Как писал УНИАН, 27 мая Петр Порошенко пытался уехать из Украины с рабочим визитом в Вильнюс. Пограничники развернули политика из-за того, что не смогли считать его QR-код.

На следующий день Порошенко второй раз отказали в пересечении госграницы.

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