Политики утверждают, что Порошенко имел с собой соответствующий QR-код.

Пятому президенту и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко во второй раз отказали в пересечении госграницы.

Об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook.

Члены политсилы на пункте пропуска записали видео, обвинив ГПСУ в "нарушении закона".

По их словам, Порошенко должен был отправиться в командировку в рамках делегации на заседание Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе.

Политики утверждают, что Порошенко имел с собой соответствующий QR-код. Нардеп от "ЕС" Виктория Сюмар в Facebook уточнила, что QR-код на КПВВ считали, следовательно командировка была действительна.

Как писал УНИАН, 27 мая Петр Порошенко пытался уехать из Украины с рабочим визитом в Вильнюс. Пограничники развернули политика из-за того, что не смогли считать его QR-код.

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