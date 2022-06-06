Экс-президент злоупотребил своим положением, чтобы увидеться с семьей, считает журналист.

Экс-президент Петр Порошенко был в Лондоне 4 июня, ночью на 5-е прибыл в Польшу, где днем ​​выступил на финансовом конгрессе.

Об этом в Facebook сообщает журналист Михаил Ткач со ссылкой на источники в политических кругах.

"Сегодня в социальной сети появилось видео, как Порошенко с дочерью гуляет в Лондоне. И это удивительно. Ведь Петр Алексеевич уехал в командировку в Вильнюс и Роттердам. Официально в качестве основания для командировки в Роттердам пятый президент Украины предоставил письмо от Дональда Туска. Командировки, как утверждают источники в политических кругах, Порошенко без вопросов оформили. На границе у Порошенко возникли вопросы с QR-кодом, о чем мы сообщали ранее", – отметил Ткач.

По его информации, командировка Порошенко в Вильнюс должна была закончиться 31 мая, а командировка в Роттердам – 2 июня.

"И даже если представить, что Порошенко не летал в Лондон, чтобы встретиться с Макаром Пасенюком и Валерией Гонтаревой, а летал, чтобы увидеть семью, в то время, когда миллионы украинцев не имеют уже более ста дней возможности провести уикенд с семьей за рубежом, а некоторые вообще уже возвращают семьи в Украину, выглядят как исключительное право и злоупотребление своим политическим положением", – добавил журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в сети распространялось видео, на котором экс-президент Украины Петр Порошенко якобы прогуливается по Лондону.

Как известно, на днях Порошенко с третьей попытки выпустили из Украины под предлогом посещения Конгресса и Саммита Европейской народной партии. Первые две попытки выезда за границу Порошенко назвал "незаконно сорванными".

30 мая экс-президент все-таки пересек границу Украины с Польшей.

Накануне этой эпопеи с выездом народный депутат Виктор Медведчук дал показания против Порошенко. В частности, он рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.

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