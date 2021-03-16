В политсиле отмечают: каждый меморандум с МВФ должен быть ратифицирован украинским парламентом.

Верховная Рада наконец должна стать активным участником переговорного процесса с МВФ. Парламент больше не может наблюдать, как ради очередного транша людей будут загонять в бедность и распродавать национальные интересы.

Об этом заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «За майбутнє» Тарас Батенко во время Согласительного совета депутатских фракций и групп в Верховной Раде.

Читайте такжеУкраине необходимо пересмотреть сотрудничество с МВФ - нардеп Палица"В парламентско-президентской республике, которой, напоминаю, является Украина, не допустима такая практика, когда парламент постфактум поставят в известность о взятых на себя обязательствах. Из недавних заявлений представителей правительства стало известно, что сейчас продолжаются переговоры по новому Меморандуму с МВФ. Есть все основания полагать, что этот документ будет гораздо жестче, чем предыдущий», – заявил Батенко.

Международный валютный фонд, которому принадлежит всего 14% от внешнего государственного долга, продолжает диктовать Украине, как развивать экономику. Депутатская группа «За майбутнє» предлагает сделать два важных шага, чтобы прекратить эту позорную практику.

"Первый шаг - обязать Кабинет Министров придерживаться определенных социально-экономических ориентиров во время переговоров с МВФ. В частности, нельзя повышать тарифы и налоги, нельзя повышать пенсионный возраст и ограничивать рост пенсий и зарплат! Нельзя продавать украинскую землю иностранцам и отдавать за бесценок стратегические предприятия! Второй шаг – закрепить на законодательном уровне право Верховной Рады на ратификацию любых договоренностей с международными финансовыми организациями. Каждый меморандум с МВФ должен быть ратифицирован украинским парламентом!"- подчеркнул Батенко.

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Автор: УНИАН