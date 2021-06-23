Советник главы Офиса президента отметил, что Зеленскому приходится "все больше и больше на себя брать ответственности за любые шаги".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский "катастрофически вырос" по сравнению с ростом политической элиты в Украине в целом.

Об этом он сказал в интервью изданию "Главком".

По словам Подоляка, Зеленский стал "намного жестче", потому что этого требует ситуация.

"В президенте действительно произошли фундаментальные изменения. В положительном смысле. Владимир Александрович существенно вырос с точки зрения понимания внутреннего состояния политики, политической логистики, того, кто какие цели преследует и как это понимать. Он вырос и в стратегическом смысле, и в тактическом, и в операционной работе", - сказал он.

При этом Советник главы Офиса президента отметил, что Зеленскому "приходится все больше и больше брать на себя ответственности за какие-либо шаги".

"Владимир Александрович катастрофически вырос по сравнению с тем, насколько медленно растет и политическая элита в целом, которая никак не может перейти к современному типу конкурентных политических отношений, и даже его окружение. То есть в операционном плане окружение на данный момент гораздо слабее, чем он", - заявил он.

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Автор: Олег Давыгора