Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, собеседники подчеркнули особенности сегодняшней даты – Дня скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.
Зеленский и Меркель отметили важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории нашего государства и сохранение памяти о человеческих жертвах.
"Наш разговор происходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись", – отметил президент Украины.
Зеленский подтвердил приглашение Ангеле Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите "Крымской платформы" и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости нашей страны.
Со своей стороны федеральный канцлер пригласила Зеленского совершить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.
Впоследствии президент Украины в своем Twitter уточнил дату визита в столицу Германии.
"В особую дату поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что мир должен сделать все, чтобы такие трагедии, как Вторая мировая война, не повторялись. Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества", - говорится в твитте Зеленского.
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