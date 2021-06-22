Сегодня состоялся телефонный разговор президента Украины с федеральным канцлером Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, собеседники подчеркнули особенности сегодняшней даты – Дня скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.

Зеленский и Меркель отметили важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории нашего государства и сохранение памяти о человеческих жертвах.

"Наш разговор происходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись", – отметил президент Украины.

Зеленский подтвердил приглашение Ангеле Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите "Крымской платформы" и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости нашей страны.

Со своей стороны федеральный канцлер пригласила Зеленского совершить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.

Впоследствии президент Украины в своем Twitter уточнил дату визита в столицу Германии.

"В особую дату поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что мир должен сделать все, чтобы такие трагедии, как Вторая мировая война, не повторялись. Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества", - говорится в твитте Зеленского.

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Автор: Тамара Отовская