Также в ведомстве отчитались за год работы.

Во вторник, 1 декабря 2020 года, в Офисе Генерального прокурора состоялись торжества по случаю Дня работников прокуратуры.

Участие в праздничных мероприятиях приняли Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава Офиса Президента Андрей Ермак, народные депутаты Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

В приветственном слове генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила, что в этом году приложены максимальные усилия для восстановления мощной государственной институции и выстраивания прокуратуры по лучшим международным стандартам.

«Конечно, все это было бы невозможным без инициированной Президентом Украины реформы органов прокуратуры, которая стала основополагающим шагом на пути к совершенно новой модели прокуратуры. В этот праздничный день я могу смело заверить каждого в том, что мы, несмотря на все вызовы, решительно движемся по пути системных изменений. Реформа будет завершена и ведомство заработает на полную мощность, ведь от каждого из нас зависит, какой быть Украине сегодня и в будущем. Поэтому я желаю всем нам сил, вдохновения и выдержки на пути к новым свершениям и победам», – заявила генеральный прокурор.

Президент Украины подчеркнул, что на обновленную прокуратуру общество возлагает большие надежды.

«Я как Президент искренне желаю вам оправдать их, никогда не терять свою веру в закон и справедливость, действовать решительно, быстро, разрушить все стереотипы и добиться исторических успехов в службе на благо нашего государства. Ну и, конечно, – крепкого здоровья вам и вашим семьям», – сказал Глава государства.

Владимир Зеленский также вручил работникам прокуратуры государственные награды.

«Благодаря таким работникам прокуратуры были привлечены к ответственности десятки преступников. А сотни миллионов гривен возмещено, возвращено или сэкономлено государственному бюджету. А самое главное - это именно те правоохранители, которые ежедневно "лупают сю скалу". И доказывают, что честный и профессиональный прокурор в Украине – это не миф, не фантастика и не исключение из правил», – отметил Президент.

Ирина Венедиктова поблагодарила работников прокуратуры за результаты работы и неутомимый труд. По сравнению с прошлым годом почти вдвое удалось увеличить количество раскрытых преступлений в бюджетной сфере и коррупционных правонарушений; раскрыто втрое больше банд и на треть – преступных группировок; предъявлено исков на сумму в более чем полтора раза больше, в том числе в бюджетной сфере – вчетверо больше.

Отдельно Генеральный прокурор остановилась на активизации эффективной координации деятельности всех органов правопорядка, с ориентировкой на надлежащую работу без каких-либо конфликтов и противостояний. Ирина Венедиктова добавила, что в этом году удалось начать системную работу по искоренению давления на бизнес и запустить в действие долгожданный институт уголовных проступков, который только за 5 месяцев существования уже показал свою эффективность.

Как отметили в Офисе Генпрокурора, в 2020 году при процессуальном руководстве прокуроров органами правопорядка расследовалось более 2 миллионов уголовных производств, из которых в суд направлено более 100 тысяч. В уголовных процессах, которые сейчас находятся на рассмотрении в судах, установлен ущерб на сумму 54 млрд гривен.

"Обеспечена эффективная реализация принципа неотвратимости наказания. Всего в этом году задержано более 11,5 тысяч человек, при активном участии прокуроров к реальному лишению или ограничению свободы уже осуждено более 10 тысяч злоумышленников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году разоблачено 3 565 коррупционных правонарушений, что на четверть больше ниш в прошлом году. Увеличилось количество направленных в суд обвинительных актов в таких производствах. На 20% больше привлечены служебные лица и работники правоохранительных органов и более чем в 5 раз увеличилось количество привлеченных к ответственности депутатов всех уровней. На 15% выросло количество осужденных за коррупцию – 459 человек против 398 в 2019 году.

"Впервые в истории украинской прокуратуры была проведена стратегическая сессия по разработке Стратегии развития органов прокуратуры до 2023 года. Это живой документ, рожденный самими прокурорами с использованием опыта международной экспертной среды. Мы вместе выписали каждое слово в видении, миссии и ценностях нашей институции, которое будет отзываться в сердцах и будет реализовано в действиях", - отметили в офисе Генпрокурора.

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Автор: УНИАН