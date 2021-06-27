Тарас Высоцкий отметил, что государство имеет право конфисковать земли.

Граждане Российской Федерации и террористы не смогут владеть украинской землей. Закон об обороте земли содержит ряд запретов.

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телеканала "Дом".

"В законе (об обороте земель сельскохозяйственного назначения – ред.) есть ограничители – есть запрет на покупку земель со стороны агрессора и террористических организаций. Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев, мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Госгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю", - объяснил чиновник.

По его словам, закон запрещает продажу земли иностранцам, чтобы предотвратить попытки обхода запрета, будут тщательно проверять источники средств покупателя до сделки.

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"Если будет момент обхода, то есть договорились с какими-то украинцами, живущими на нашей территории (украинский паспорт, но деньги оттуда), здесь первым моментом будет контроль – откуда деньги. Это надо будет все легализовать. Нельзя покупать за наличные. А если оплатили все официально, все налоги заплатили и потом факт связи будет найден, то государство имеет право конфисковать эти земли", - подытожил Высоцкий.

Рынок земли в Украине

28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий рынок сельскохозяйственных земель в Украине с июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года покупать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а покупать земли смогут также юридические лица.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что рынок земли в Украине будет запущен в штатном режиме с 1 июля 2021 года, до этого времени парламент примет ряд необходимых подзаконных актов для завершения земельной реформы.

Президент Владимир Зеленский заявил что украинцы уже меньше боятся земельной реформы, и с 1 июля, когда стартует рынок земли, она "не поедет на поездах в другие страны мира".

Кабинет министров утвердил порядок проверки нотариусом граждан Украины, желающих купить сельскохозяйственную землю после открытия рынка земли 1 июля.

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Автор: Анастасия Горбачева