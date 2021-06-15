Президент заявил, что украинцы в рамках реализации земельной реформы с 1 июля получат возможность быть хозяевами своей земли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что украинцы уже меньше боятся земельной реформы, и с 1 июля, когда стартует рынок земли, она «не поедет на поездах в другие страны мира».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время всеукраинского форума «Украина 30. Экономика без олигархов» в Киеве.

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Президент отметил, что люди уже меньше боятся земельной реформы.

«Уже видят, что ни у кого ничего не забрали, а с 1 июля у людей уже будет возможность быть просто собственниками земли. И, думаю, что с 1 июля не поедет на поездах земля в другие страны мира, я думаю, она вся останется. Я думаю, никаких сюрпризов не будет», - сказал он.

«Там многое надо сделать, земельная реформа и все эти законодательные инициативы - это начало, много подзаконных актов, реестры, кадастры и т.д. – нет ещё всей программы орошения - много вещей, но начало есть этой реформы. Мне кажется, это важно», - добавил глава государства.

Президент отметил, что люди успокаиваются, когда видят, что никто ни у кого ничего не забрал.

«Будут какие-то препятствия, какие-то проблемы - бывает, любую проблемную ситуацию можно исправить, если есть желание», - резюмировал Зеленский.

Запуск рынка земли в Украине

28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит рынок сельскохозяйственных земель в Украине с июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года покупать сельскохозяйственные земли смогут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а покупать земли смогут также юридические лица.

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Автор: Константин Гончаров