В системе будут отображаться транзакции с земельными участками, налоги на землю, судебные споры и данные о приватизации.

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра разрабатывает систему мониторинга земельных отношений, необходимую для своевременного запуска рынка земли.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Согласно сообщению, в системе будут отображаться данные Государственного земельного кадастра и реестра прав на недвижимое имущество, транзакции с земельными участками, налоги на землю, судебные споры и данные о приватизации.

Также система будет показывать диапазон колебания цен на землю (от минимальной до максимальной), местоположение земельных участков, информацию о владельцах, общая площадь земельных наделов которых превышает 100 га, и тому подобное.

«Эта информация является необходимым фундаментом для разработки обоснованной государственной политики в сфере земельных отношений. В то же время общая доступность таких данных является основой прозрачности земельной сферы», – подчеркнул и.о. главы Госгеокадастра Сергей Завадский.

В ведомстве отметили, что мониторинг позволит анализировать, выявлять тенденции и проблемы в сфере земельных отношений на уровне как районов и областей, так и страны в целом.

Цифровизация

В конце февраля 2021 года Госгеокадастр презентовал портал Национальной инфраструктуры геопространственных данных (НИГД), что будет способствовать полной цифровизации всех процессов и данных в стране.

В Геопортал открытых данных уже внесено более тысячи наборов ведомостей о ландшафте Украины.

Запуск рынка земли в Украине

14 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об аренде и продаже государственных и коммунальных земель через электронные аукционы (№2195).

Украинский агробизнес призывал парламент поддержать данный закон.

28 апреля Верховная Рада приняла комплексный закон о дерегуляции в сфере земельных отношений.

Законопроект №2194 предусматривает передачу государственных земель за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских и городских советов или территориальных громад. Также им передаются полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности.

Кроме того, предлагается пересмотреть полномочия Государственной службы по вопросам картографии, геодезии и кадастра.

28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения», который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года покупать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а покупать земли смогут также юридические лица.

13 мая 2021 года стало известно о том, что Конституционный суд 3 июня начнет рассмотрение дела по конституционному представлению народных депутатов относительно закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

18 мая 2021 года Рада приняла закон о продаже земли по новым правилам.

19 мая 2021 года Рада разблокировала подписание закона о дерегуляции земельных отношений.

24 мая 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума «Украина 30. Земля» подписал закон о дерегуляции земельных отношений (№2194).

25 мая 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил о том, что рынок земли в Украине будет запущен с 1 июля.

В тот же день, 25 мая 2021 года, появилась информация о том, что Рада может разрешить госпредприятиям официально сдавать землю в аренду.

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Автор: Анна Нагорная