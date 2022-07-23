Риторику о неэффективности санкций ЕС против РФ Виктор Орбан возобновил на второй день после визита главы МИД Венгрии в Москву, где он просил поставлять больше российского газа.

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что санкции ЕС против Москвы якобы не сработали, является классическим примером российской пропаганды.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Он напомнил, что риторику о неэффективности санкций ЕС против РФ Орбан возобновил на второй день после визита министра иностранных дел Венгрии в Москву, где он просил поставлять больше российского газа.

"Санкции не пошатнули Россию - классический пример российской пропаганды. Санкции эффективны, они существенно уменьшили способность российской военной машины вести войну против Украины. Предоставление Украине оружия спасает жизни украинцев. Если бы санкции и оружие были неэффективны, в Кремле не задействовали бы огромные ресурсы для их дискредитации, не пытались бы их остановить", - подчеркнул Николенко.

Представитель МИД отметил, что к экономическому кризису в Европе привели не санкции, а гибридная война России.

"РФ наносит удары по Украине крылатыми ракетами, а по Европе - заоблачными ценами на газ. Это все элементы одного российского плана, который имеет целью подорвать мир и благополучие в европейских странах", - написал Николенко.

Он также подчеркнул, что уступки или задабривания не остановят Путина, который стремится разрушить европейский порядок, основанный на демократических ценностях.

"Закрывая глаза на преступления России в Украине, мир в Европе не восстановить... Без мира и стабильности в Украине не будет мира и стабильности ни в Венгрии, ни в Европе в целом. Стратегия Европы должна базироваться на совместных решительных действиях и единстве, которые помогут остановить войну и привлечь Россию к ответственности за ее преступления", - отметил Николенко.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу нужна новая стратегия по войне в Украине, поскольку санкции против Москвы не сработали. По его мнению, нужна стратегия, которая сосредоточиться на мирных переговорах и составлении хорошего мирного предложения вместо победы в войне.

Он отметил, что Украина никогда не выиграет войну "просто потому, что российская армия имеет асимметричное преимущество". При этом Орбан заявил, что для мирных переговоров между Россией и Украиной нет никаких шансов.

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