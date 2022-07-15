Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз "выстрелил себе в легкие" из-за якобы "непродуманных" экономических санкций против РФ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против РФ "убьют" экономику Евросоюза. В Министерстве иностранных дел Украины ответили на такое заявление и подчеркнули, что европейскую экономику убивает гибридная война Российской Федерации, а не антироссийские санкции.

Об этом говорится в комментарии представителя МИД Олега Николенко, который есть в распоряжении УНИАН.

Так, Орбан, как сообщает Reuters сказал, что Европейский Союз "выстрелил себе в легкие" за якобы "непродуманные" экономические санкции против РФ, которые, если их не отменить, могут разрушить европейскую экономику.

"В Украине не соглашаются с утверждением о неэффективности международных санкций против РФ. Напомню, что они были введены в ответ на начатую Россией полномасштабную войну против нашего государства, которая уже унесла десятки тысяч жизней украинцев, оставила в руинах сотни тысяч объектов критической инфраструктуры и заставила миллионы людей покинуть свои дома", - подчеркнул спикер.

Кроме того, по его словам, санкции помогают привлечь государство-агрессора к ответственности за преступления, а также ослабить ее способность к дальнейшему ведению войны.

"Убивают европейскую экономику не санкции, а гибридная война России. В Кремле создали газовый кризис в Европе, чтобы подорвать благосостояние в европейских странах... Премьер-министр Венгрии должна призывать не к отмене санкций против России в то время, когда русская армия хладнокровно убивает украинских детей в Виннице, Харькове, Николаеве и других городах, а наоборот к наращиванию эффективных шагов по сдерживанию российской агрессивной политики. Важно смотреть правде в глаза: за начало и продолжение войны несет ответственность исключительно Россия. И лишь принудив ее к миру благодаря совместным усилиям и единства можно гарантировать, что и Украина, и Венгрия, и Европа в целом вернутся к нормальной жизни", - констатировал дипломат.

Николенко отметил, что МВД Украины призывает партнеров к скорейшему принятию седьмого пакета санкций ЕС против России, устранение лазеек для обхода санкционного режима, а также дальнейшего наращивания объемов поставок тяжелого вооружения для украинской армии.

Ранее УНИАН уже сообщал, что министр иностранных дел Венгрии пытался объяснить, почему его страна не поставляет Украине оружие. Оказалось, это делается, чтобы РФ не обстреливала венгров на Закарпатье.

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