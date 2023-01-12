В МИД Украины отреагировали на заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о якобы раздражении странами Запада из-за коррупции в Украине.

Российской Федерации не удастся вбить клин в международную поддержку Украины путем распространения пропагандистских манипуляций. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в социальной сети Facebook, комментируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что якобы "на Западе растет раздражение коррупцией в Украине после неэффективного использования предоставленной ей иностранной финансовой помощи".

"Классический тезис из методички российской пропаганды. В Кремле не оставляют попыток вбить клин в международную поддержку нашего государства на фоне успешного противостояния агрессии России", - отметил Николенко.

Дипломат добавил, что "ранее в Москве также активно пытались дискредитировать военную помощь Запада, распространяя инсинуации о ее попадании в руки контрабандистов".

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"Ничего у них не получится. Как отметил Дмитрий Кулеба, в 2023 году нас ждет каскад хороших новостей о предоставлении и новейшего оружия, и новой финансовой помощи. Наши иностранные партнеры решительны как никогда в обеспечении победы Украины", - заявил спикер.

Финпомощь Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Европейский Союз принял решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в 18 млрд евро.

2 января президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина вскоре начнет получать в виде ежемесячных траншей макрофинансовую поддержку из пакета пособия на общую сумму 18 млрд евро.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Кабинет министров в этом году планирует получить 17 млрд долларов на восстановление имущества, поврежденного и разрушенного в результате полномасштабного российского вторжения.

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