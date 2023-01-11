Дмитрий Песков увидел положительную динамику в войне.

В Москве заявили, что перпеспектива мирных переговоров с Украиной отсутствует. В этот раз Кремль обвинил украинское законодательство.

По словам спикера президента России Дмитрия Пескова, якобы украинские законы запрещают вести диалог со страной-агрессором - с Россией.

"В условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, сейчас не приходится", - заявил Песков во время брифинга.

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Кроме того, он увидел положительную динамику в проведении так называемой в РФ "спецоперации".

Переговоры России и Украины - что известно

Партнеры Украины неоднократно говорили о необходимости дипломатического пути завершения войны в Украине. Турция даже пыталась стать посредником в переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним исловий для мирных переговоров с Москвой - вывод всех российских военных с территории Украины. В свою очередь, Кремль не согласился с этим.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Кремль якобы готов обсуждать "приемлемые развязки" войны в Украине. При этом в ОПУ ответили, что Россия не хочет вести переговоры, а лишь пытается избежать ответственности за нападение и геноцид.

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