В МИД считают, что поступок посла РФ является попыткой подорвать авторитет Совета безопасности ООН.

В Министерстве иностранных дел Украины считают пренебрежением к международным отношениям действия постоянного представителя Российской Федерации в Организации Объединенных Наций Василя Небензи, который решил досрочно покинуть заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сказал во время онлайн-брифинге.

"К сожалению, российская дипломатия в очередной раз продемонстрировала свое пренебрежительное отношение к международным отношениям. Рассматриваем выход постоянного представителя России из зала до завершения заседания не только неуважением к обсуждаемому вопросу, но и попыткой подорвать авторитет Совета безопасности как ключевого органа, призванного реагировать на угрозы международному миру и безопасности", - сказал Николенко.

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Также он отметил, что на заседании Совета безопасности ООН украинская делегация в очередной раз официально опровергла российскую дезинформацию о якобы планировании наступательной операции на Донбассе.

"Наша позиция остается неизменной - дипломатия является единственным путем урегулирования вооруженного конфликта, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить возможные провокации со стороны России. Не имели успеха и попытки отдельных членов Совета безопасности представить обсуждение российской агрессии как противостояние США и РФ. Это было не чем иным, чем попыткой отвести внимание международного сообщества от агрессивных действий России к Украине и Европе в целом", - подчеркнул Николенко.

Что произошло

31 января постоянный представитель Российской Федерации в Организации Объединенных Наций Василий Небензя досрочно покинул заседание Совета безопасности ООН и не стал слушать выступление представителя Украины Сергея Кислицы.

Вчерашнее заседание Совета Безопасности ООН было созвано Соединенными Штатами из-за наращивания войск РФ возле Украины.

В то же время РФ пыталась сорвать это заседание.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд предупредила об ужасных последствиях в случае дальнейшего вторжения российских войск в Украину. Кроме того, она заявила, что РФ может увеличить силы в Беларуси у границы Украины до 30 тыс. военных.

Постоянный представитель Великобритании в ООН Джеймс Кариуки заявил, что вторжение российских войск в Украину приведет к "ужасному кровопролитию".

Кислица призвал Российскую Федерацию сесть за стол переговоров вместо стягивания войск к границе Украины.

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