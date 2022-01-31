Василий Небензя досрочно покинул заседание и не стал слушать выступление представителя Украины.

Постоянный представитель Российской Федерации в Организации Объединенных Наций Василий Небензя досрочно покинул заседание Совета безопасности ООН и не стал слушать выступление представителя Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН, посвященное угрозам международному миру и безопасности из-за стягивания российских войск к границам Украины.

Небензя решил уйти с заседания сразу перед выступлением постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

Читайте такжеРоссия начала развертывание полевых пунктов управления войсками в БеларусиПеред этим выступили все пять постоянных и десять непостоянных членов Совета Безопасности ООН.

Заседание Совета Безопасности ООН из-за угроз со стороны РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, США созвали заседание Совета Безопасности ООН из-за наращивания войск РФ возле Украины. РФ пыталась сорвать это заседание.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд предупредила об ужасных последствиях в случае дальнейшего вторжения российских войск в Украину. Кроме того, она заявила, что РФ может увеличить силы в Беларуси у границы Украины до 30 тыс. военных.

Постоянный представитель Великобритании в ООН Джеймс Кариуки заявил, что вторжение российских в Украину приведет к "ужасному кровопролитию".