Предыдущая глава миссии МВФ в Украине была назначена в 2020 году.

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Ваграм Степанян назвал нового главу миссии МВФ в Украине. Им стал Гэвин Грей.

Об этом говорится в официальном заявлении представительства Фонда в Украине.

"Гевин Грей, гражданин Великобритании, был назначен главой миссии МВФ в Украину. Господин Грей имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках", - говорится в сообщении.

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Степанян отметил, что Грей сменит на этом посту Иванну Владкову Голлар, которая стала главой миссии МВФ в Украину в мае 2020 года.

По данным Bloomberg, Грэй занимал пост главы миссии в Ираке с 2018 по 2020 год. Тогда МВФ выделил деньги для восстановления страны после войны.

Как ранее сообщал УНИАН, по проогнозам экспертов, если Украина лишится внешних источников поддержки, курс доллара в Украине достигнет отметки в 50 грн/долл. При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит дополнительные 1,4 миллиарда долларов от Международного валютного фонда.

В апрельском отчете МВФ снизил свои ожидания относительно роста мировой экономики в течение следующих двух лет из-за вторжения России в Украину.

Отмечалось, что война больше всего ударит по Украине и России. МВФ ожидал, что в этом году экономика Украины упадет на 35%, тогда как усилия Запада наказать Россию могут привести к сокращению ее экономики на 8,5%.

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