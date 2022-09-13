Президент провел телефонный разговор с директором-распорядителем Фонда.

Украина получит дополнительные 1,4 миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.

По его словам, он провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

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"Поблагодарил за выделенные $1,4 миллиарда дополнительной поддержки. Обсудили будущее сотрудничество по укреплению финансовой стабильности Украины", – написал президент.

Заместитель исполнительного директора Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован сообщил, что 13 сентября состоялась неформальная встреча МВФ по разблокированию новой программы экстренного финансирования (Rapid financing instrument, RFI):

"Я не могу сказать наверняка, но это разблокирует Украине дополнительные $1,4 миллиарда в течение следующего месяца".

Он уточнил, что утверждение должно состояться в конце сентября. После согласования программы понадобится еще 10 дней, чтобы средства поступили.

Ранее эксперты прогнозировали, что, если Украина лишится внешних источников поддержки, курс доллара в Украине достигнет отметки в 50 грн/долл.

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