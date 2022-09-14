Объем нового трастового фонда МВФ достиг $40 млрд.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину 60% стран с низким уровнем дохода испытывают долговой кризис или близки к нему.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает Reuters.

Георгиева отметила, что крупные кредиторы, такие как Китай, предоставляющие финансовые ресурсы странам, несут ответственность за предотвращение взрыва долговых проблем.

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"Послание крупным кредиторам, Китаю, частному сектору заключается в том, что чем больше ваша доля, тем больше ваша ответственность. В ваших интересах как кредиторов предотвратить взрыв проблемы", - сказала Георгиева.

Георгиева заявила, что объем нового трастового фонда МВФ достиг $40 млрд. К концу года нуждающиеся страны должны начать получать средства из него.

Война в Украине и МВФ:

В начале августа Украина подала официальное предложение МВФ относительно начала новой специальной программы. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Киев ожидает получить помощь в рамках этой программы в ноябре-декабре.

Позже глава Национального банка Кирилл Шевченко отметил, что Украина рассчитывает в ноябре начать программу с Международным валютным фондом и получить по ней около 20 миллиардов долларов.

В Европейском банке реконструкции и развития ожидают, что новая программа Международного валютного фонда для Украины будет направлена на восстановления макрофинансовой стабильности и структурные реформы в координации с процессом вступления в ЕС.

26 августа 2022 года Bloomberg сообщил о том, что Украина может не получить деньги от МВФ из-за принципов работы организации.

12 сентября 2022 года появилась информация о том, что МВФ расширит доступ к экстренной помощи в случае продовольственного шока.

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