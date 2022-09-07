В макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень.

Макроэкономический прогноз правительства Украины на 2023 год настораживает. Согласно нему, курс доллара достигнет отметки в 50 грн/долл, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

По мнение экономического эксперта Даниила Монина, такой прогноз свидетельствует о признании правительством собственной некомпетентности, передает "Телеграф".

Экономист отметил, что ожидаемый Кабмином курс доллара в 50 гривень за доллар выглядит странным, если учесть, что даже сейчас в условиях войны с помощью внешней финансовой помощи Украины может удерживать доллар на отметке в 40 гривень. Он допустил, доллар в Украине достигнет отметки в 50 грн/долл только при условии, что Украина лишится внешних источников поддержки национальной валюты:

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"Если же Кабмин считает, что курс доллара упадет до 50 гривен, то он почему-то не рассчитывает на внешние поступления валюты в виде финпомощи или инвестиций. В лучшем случае мы будем получать кредиты от МВФ".

Ранее сообщалось, что в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

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