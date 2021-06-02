Создаваемое Бюро экономической безопасности, которое заработает с конца сентября 2021 года, должен возглавить специалист, обладающий большим опытом профильной правоохранительной деятельности.

Об этом говорится в заявлении Американско-Украинского делового совета (USUBC), одной из крупнейших бизнес-ассоциаций Украины.

“Американско-Украинский деловой совет (USUBC) выступает за прозрачный конкурс на должности БЭБ всех уровней и качественный отбор кандидатов. Мы категорически против дискриминации участников конкурса по какому-либо признаку.

Читайте такжеУ Зеленского объяснили цель создания президентского университетаВместе с тем отмечаем, что Бюро экономической безопасности, согласно закону, будет выполнять прежде всего правоохранительную функцию. Поэтому, считаем, что его Директор должен иметь большой опыт правоохранительной деятельности именно в сфере защиты экономической безопасности государства. Это позволит ему выполнять свои функции эффективно и в полном объеме”, - отмечают в USUBC.

Аналитические, оперативные и процессуальные наработки Государственной фискальной службы, которая будет ликвидирована на следующий день после запуска БЭБ, необходимо передать последнему, считают в USUBC.

“Американско-Украинский деловой совет (USUBC) работает с Офисом эффективного взаимодействия с бизнесом при Государственной фискальной службе Украины. Он создает дополнительные механизмы для координации действий и налаживания диалога между бизнес-средой и государственными органами, способствует эффективной реализации программ по улучшению условий ведения бизнеса в Украине. Убеждены, что такие формы работы и коммуникации между государством и бизнесом будут крайне полезными и в деятельности БЭБ.

Закон "О Бюро экономической безопасности Украины" внедряет понятие "анализ рисков", "криминальный анализ", “риск-ориентированный подход", "управление рисками". Создаваемый орган с самого начала своей работы потребует мощных аналитических, оперативных, процессуальных наработок. Все это на данный момент имеется у Государственной фискальной службе и USUBC поддерживает передачу лучших практик от ГФС к БЭБ. Видим ГФС на сегодняшний день единственной службой, наработки которой способны существенно ускорить и облегчить начало работы Бюро экономической безопасности”, - заявили в USUBC.

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Автор: Иван Бойко