Дмитрий Песков отметил, что у Вашингтона должно быть желание "вернуться к состоянию на декабрь-январь".

В Кремле заговорили о переговорах президента Российской Федерации Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Для этого США якобы должны "прислушаться к озабоченностям России по гарантиям безопасности".

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков российским СМИ.

"Желание США прислушаться к нашим озабоченностям, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь и задаться вопросом, то, что предлагают русские, может, не все нас устраивает, но, может быть, стоит все-таки с ними сесть за стол переговоров. Я имею ввиду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон", - заявил Песков.

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В свою очередь глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров сделал похожее заявление. По его словам, Путин готов к переговорам по Украине.

"Мы всегда готовы выслушать наших западных коллег, если они обратятся с очередной просьбой организовать разговор. Надеюсь, что помимо воспроизведения в контактах по линии дипломатических ведомств и по другим каналам того, что они публично в пропагандистском задоре говорят, нам смогут предложить какие-то серьезные подходы, которые будут способствовать разрядке напряженности и полностью учитывать интересы Российской Федерации и ее безопасности", - заявил российский дипломат.

При этом он отметил, что Москва готова говорить с Западом, если он будет обращаться к РФ "с реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и взаимного уважения интересов, направленными на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран в этом регионе".

Он указал, что за последние шесть месяцев якобы "было несколько инициатив со стороны американцев и некоторых других западных коллег, просивших о телефонных разговорах с российским лидером". При этом глава МИД РФ заявил, что Путин никогда не отказывался от переговоров.

Также он пригрозил, что "чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее им будет с нами договариваться".

Угрозы России в адрес США - что известно

Российские власти неоднократно угрожали применить ядерное оружие. Речь шла не только об Украине. Российские пропагандисты "грезили" ядерной войной.

Позже угрозы перешли в космическую сферу. Так, директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что спутники США, которые используют украинские военные для борьбы с российскими оккупантами, могут стать "законными целями". Речь идет о спутниках Илона Маска. Дело в том, что украинские военные используют терминалы спутниковой связи Starlink на передовой.

В свою очередь в Белом доме указали, что отреагируют на удар по любой американской инфраструктуре.

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