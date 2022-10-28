В США заявили, что отреагируют на удар по любой американской инфраструктуре.

В США отреагировали на российские угрозы развязать космическую войну и бить по спутникам миллиардера Илона Маска. В Белом доме указали, что отреагируют на удар по любой американской инфраструктуре.

Об этом сообщает Reuters.

"США привлекут Россию к ответственности за любое подобное нападение, если оно произойдет", - заявил представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби.

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В то же время он не уточнил, каким именно будет ответ на такие действия Москвы. Кирби лишь отметил, что Российская Федерация намерена получить противоспутниковые системы.

Терминалы Starlink на войне в Украине - что известно

Украинские военные исползуют терминалы спутниковой связи Starlink на передовой. Военные стали сообщаьть о постоянных сбоях в их работе. Сам же Илон Маск якобы запретил использовать Starlink для деоккупации украинского полуострова Крым.

Кроме того, в сентябре SpaceX обратилась к Пентагону, чтобы американские чиновники профинансировали работу терминалов в Украине. По словам Маска, ему приходится тратить деньги не только на обеспечение бесперебойной связи, но и на киберзащиту от российских хакеров.

Также он прзнавался, что боится эскалации конфликта, что может повлечь начало Третьей мировой войны.

27 октября директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что коммерческие спутники США, задействованные в российско-украинской войне, могут стать "законными целями" для РФ.

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