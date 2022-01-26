Сейчас у Путина нет планов по восстановлению контактов с главарями боевиков.

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с главарями самопровозглашенных псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Как отметил Песков, Путин пока не будет возобновлять практику, когда он связывался по телефону с руководителями "ДНР" и "ЛНР" в критические моменты.

"Нет, сейчас таких планов нет", - заявил спикер Путина.

Напомним, вчера вечером, накануне встречи "нормандских советников" появилась информация от источников немецкого агентства dpa о том, что во время переговоров могут назначить дату проведения переговоров Украины с оккупационными властями "Л/ДНР" об особом статусе Донбасса.

Читайте такжеЕСПЧ начинает слушания по делу Украины и Нидерландов против РФ о преступлениях на ДонбассеТакже, как отмечает dpa, во время переговоров советников лидеров Германии, Франции, Украины и России речь пойдет о "гуманитарных мерах и соображениях относительно будущего Украины".

Впоследствии глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на появившуюся в сети информацию о возможном назначении даты проведения переговоров Украины с оккупационными "властями Л/ДНР" во время встречи советников лидеров стран "нормандского формата".

"Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались совершить "измену" на ровном месте", - возмутился руководитель ОП.

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