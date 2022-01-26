По словам главы ОП Андрея Ермака, в настоящее время конкретной повестки дня встречи "нормандских советников" нет.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на появившуюся в сети информацию о возможном принятии даты проведения переговоров Украины с оккупационными властями "Л/ДНР" во время встречи советников лидеров стран "нормандского формата".

В комментарии РБК-Украина Ермак отметил, что позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, является неизменной.

"Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать "зраду" на ровном месте", - возмутился руководитель ОП.

Читайте такжеКулеба считает "преждевременным" решение некоторых посольств об эвакуации дипломатов из УкраиныПо словам Ермака, в настоящее время конкретной повестки дня встречи "нормандских советников" нет. Украинская сторона, по его словам, планирует обсуждать возобновление режима прекращения огня, гуманитарные вопросы, открытие пропускных пунктов, а также будущую работу в нормандском формате.

Глава ОП также добавил, что утверждать любые документы в нормандском формате имеют право только лидеры Украины, Германии, Франции и России, а встречи советников и министров в этом формате носят исключительно консультационный характер.

Напомним, сегодня вечером, накануне встречи "нормандских советников" появилась информация от источников немецкого агентства dpa о том, что во время переговоров хотят принять дату проведения переговоров Украины с оккупационными властями "Л/ДНР" об особом статусе Донбасса.

Также, как отмечает dpa, во время переговоров советников лидеров Германии, Франции, Украины и России речь пойдет о "гуманитарных мерах и соображениях относительно будущего Украины".

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