Законопроект предложат уже в ближайшие дни.

Государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Элизабет Трасс заявила, что страна разрабатывает законопроект по усилению санкций против России в случае нового вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы предложим новый законопроект, чтобы сделать наш санкционный режим более жестким, чтобы мы могли охватить больше компаний и физических лиц в России. Мы предложим его в течение ближайших нескольких дней", - рассказала Трасс.

Глава МИД страны не исключила, что санкции могут коснуться и президента РФ Владимира Путина.

"Мы ничего не исключаем", - добавила Трасс.

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Осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с Украиной.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения НАТО на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

Читайте такжеГермания потребовала исключить из пакета санкций против РФ энергосектор - Bloomberg22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной осторожности.

В то же время соответствующие решения приняли и Великобритания, Австрия, Япония, Германия и Австралия.

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