Участники акции почтили погибших за территориальную целостность и независимость Украины военных и добровольцев, погибших в боях с российским агрессором.

Возле российского посольства в Киеве активисты по случаю годовщины начала боев ВСУ с российскими террористами за Донецкий аэропорт провели акцию, во время которой сожгли картонный макет московского Кремля.

Как передает корреспондент УНИАН, под посольством России в Киеве состоялась акция под названием “Тризна по погибшим на российско-украинской войне”, организованная рядом общественных организаций.

Акция посвящена нескольким событиям, в частности, очередной годовщине первой победы украинских вооруженных сил над российскими оккупантами в Донецком аэропорту.

Читайте такжеПод российским посольством в Киеве устроили акцию "Хождение по кругу" (фоторепортаж)Кроме того, участники акции почтили погибших за территориальную целостность и независимость Украины военных и добровольцев, погибших в боях с российским агрессором.

Также в ходе акции ее участники устроили перформанс “Сожжение Кремля”.

Небольшой картонный макет кремлевских башен разместили на асфальте, полили зажигательной смесью и подожгли. За миг представитель правоохранительных органов с огнетушителем потушил кусок картона, изображавший московский Кремль, что вызвало возмущение у участников акции.

Следует отметить также, что перед ее началом один из нацгвардейцев заявил, что не позволит поджечь макет Кремля, поскольку это угрожает общественному порядку.

Также на заборе российского посольства участники акции развесили фото, на которых изображены убитые российские оккупанты. На каждом фото нанесено #можемповторить.

Справка УНИАН. Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года после того, как терминал аэропорта захватили боевики "ДНР".

Оборона аэропорта длилась 242 дня. Украинских силовиков тогда прозвали "киборгами" за героическое противостояние врагам и несокрушимость. За это время погибли 200 бойцов и почти 500 получили ранения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк