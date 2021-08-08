По словам премьера, ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажные справки.

Украина перейдет в режим безбумажного документооборота через три месяца.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Facebook.

"На этой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн. Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажные справки, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах", - написал премьер.

Он отметил, что благодаря режиму "без бумаг" количество электронных услуг существенно увеличится, а коррупционная составляющая будет окончательно уничтожена.

Читайте такжеЧасть украинцев смогут оформить пенсию без справок о доходах: кого это коснется"Мінцифри активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений", - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, 15 июля Верховная Рада приняла закон о переходе государства на безбумажный документооборот (paperless-режим), которым также регулируются вопросы, связанные с предоставлением (получением) всех категорий публичных услуг в электронной форме.

6 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об особенностях предоставления электронных публичных услуг".

Автор: Екатерина Жирий